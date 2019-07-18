Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hareket halindeki midibüsten düşerek yaşamını yitiren genç kızın cenazesi toprağa verildi. Hareket halindeki yolcu midibüsünden düşerek ölen Günay Gönülaçar'ın (18) naaşı, hastane morgundan alınarak Orhangazi Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada Aslan-Gülizar Gönülaçar çifti, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Gönülaçar'ın cenazesi, "helallik" alınmasının ardından Çardaktepe Camisi'ne götürüldü.

Caminin bahçesinde taziyeleri kabul eden Aslan Gönülaçar, yaptığı açıklamada, ölen kızının dört çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN GEÇİCİ OLARAK İŞE GİRMİŞ



Kızının bu sene üniversite sınavlarına girdiğini ve harçlığını çıkarmak için 15 gün önce geçici olarak işe girdiğini anlatan Gönülaçar, "Polis veya subay olmak istiyordu. Onlar olmazsa inşaat mühendisliğini düşünüyordu. 'Sınavım iyi geçti.' dedi. 15 gün önce 3 aylığına işe girdi. 'Okul masraflarımı çıkarırım.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Gönülaçar, halk otobüsü sürücüsünün durağa 100 metre kala kapıyı açtığını iddia ederek, "Hareket halindeki arabadan kızım fırlıyor, arabanın altına giriyor. Ben ondan davacı olmayayım da kimden davacı olayım." diye konuştu.