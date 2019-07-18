Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hareket halindeki midibüsten düşerek yaşamını yitiren genç kızın cenazesi toprağa verildi. Hareket halindeki yolcu midibüsünden düşerek ölen Günay Gönülaçar'ın (18) naaşı, hastane morgundan alınarak Orhangazi Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Burada Aslan-Gülizar Gönülaçar çifti, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Gönülaçar'ın cenazesi, "helallik" alınmasının ardından Çardaktepe Camisi'ne götürüldü.
Caminin bahçesinde taziyeleri kabul eden Aslan Gönülaçar, yaptığı açıklamada, ölen kızının dört çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.
HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN GEÇİCİ OLARAK İŞE GİRMİŞ
Kızının bu sene üniversite sınavlarına girdiğini ve harçlığını çıkarmak için 15 gün önce geçici olarak işe girdiğini anlatan Gönülaçar, "Polis veya subay olmak istiyordu. Onlar olmazsa inşaat mühendisliğini düşünüyordu. 'Sınavım iyi geçti.' dedi. 15 gün önce 3 aylığına işe girdi. 'Okul masraflarımı çıkarırım.' diyordu." ifadelerini kullandı.
Gönülaçar, halk otobüsü sürücüsünün durağa 100 metre kala kapıyı açtığını iddia ederek, "Hareket halindeki arabadan kızım fırlıyor, arabanın altına giriyor. Ben ondan davacı olmayayım da kimden davacı olayım." diye konuştu.
Genç kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Dün Gebze'deki iş yerine gitmek için Y.K'nin kullandığı 41 J 4171 plakalı yolcu midibüsüne binen Günay Gönülaçar (18), ineceği sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düşmüştü.
Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
Gözaltına alınan sürücü Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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