Midyat'ın coğrafi işaretli lezzeti acur turşusu

Midyat Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) yöneticisi Gülten Erol, yaklaşık 12 yıldır kadınlarla birlikte Midyat'ın coğrafi işaretli ürünü olan acur turşusunu geleneksel yöntemlerle ürettiklerini belirtti.

Erol, yaz aylarının vazgeçilmez hazırlıkları arasında yer alan Midyat acur turşusunun, bölgenin en önemli yöresel lezzetlerinden biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık 12 yıldır ÇATOM bünyesinde kadınlarımızla birlikte Midyat acur turşusunu geleneksel yöntemlerle kendi atölyemizde üretiyoruz. Midyat acur turşusu, ilçemizin coğrafi işaret tesciline sahip, olmazsa olmaz yöresel ürünlerinden biridir. Her yıl yaz döneminde büyük bir heyecanla hazırladığımız bu lezzet, kış sofralarımızda yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisidir."

Üretimin aynı zamanda kadın istihdamına da önemli katkı sunduğunu vurgulayan Erol, "Merkezimizde yaklaşık 50 kadınla birlikte çalışıyoruz. Kadınlarımızın üretime katılmasını ve ekonomik olarak güçlenmesini destekliyoruz. Bu süreçte Midyat Kaymakamlığımızın sağladığı destek bizim için çok kıymetli. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ürünlerin pazarlanmasının da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erol, Midyat Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren satış mağazasında yöresel ürünleri tüketicilerle buluşturduklarını dile getirerek, "Kaymakamlığımızın desteğiyle tüm ürünlerimizin satışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızda misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Herkesi Midyat'ın coğrafi işaretli acur turşusu başta olmak üzere yöresel lezzetlerimizi tatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır