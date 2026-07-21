YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Midyat'ın coğrafi işaretli lezzeti acur turşusu

Mardin'in Midyat ilçesinde kadınlar, ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan acur turşusunu geleneksel yöntemlerle üretiyor.

Midyat'ın coğrafi işaretli lezzeti acur turşusu

Midyat Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) yöneticisi Gülten Erol, yaklaşık 12 yıldır kadınlarla birlikte Midyat'ın coğrafi işaretli ürünü olan acur turşusunu geleneksel yöntemlerle ürettiklerini belirtti.

Erol, yaz aylarının vazgeçilmez hazırlıkları arasında yer alan Midyat acur turşusunun, bölgenin en önemli yöresel lezzetlerinden biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık 12 yıldır ÇATOM bünyesinde kadınlarımızla birlikte Midyat acur turşusunu geleneksel yöntemlerle kendi atölyemizde üretiyoruz. Midyat acur turşusu, ilçemizin coğrafi işaret tesciline sahip, olmazsa olmaz yöresel ürünlerinden biridir. Her yıl yaz döneminde büyük bir heyecanla hazırladığımız bu lezzet, kış sofralarımızda yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisidir."

Midyat ın coğrafi işaretli lezzeti acur turşusu 1

Üretimin aynı zamanda kadın istihdamına da önemli katkı sunduğunu vurgulayan Erol, "Merkezimizde yaklaşık 50 kadınla birlikte çalışıyoruz. Kadınlarımızın üretime katılmasını ve ekonomik olarak güçlenmesini destekliyoruz. Bu süreçte Midyat Kaymakamlığımızın sağladığı destek bizim için çok kıymetli. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ürünlerin pazarlanmasının da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erol, Midyat Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren satış mağazasında yöresel ürünleri tüketicilerle buluşturduklarını dile getirerek, "Kaymakamlığımızın desteğiyle tüm ürünlerimizin satışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızda misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Herkesi Midyat'ın coğrafi işaretli acur turşusu başta olmak üzere yöresel lezzetlerimizi tatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Coğrafi işaretli Bursa süt helvası yaz için dondurmaya uyarlandıCoğrafi işaretli Bursa süt helvası yaz için dondurmaya uyarlandı
Karpuz seçmenin en doğru yöntemiKarpuz seçmenin en doğru yöntemi

Anahtar Kelimeler:
Mardin Midyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.