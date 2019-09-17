YEMEK

Migrenle baş etme konusunda ilaçtan daha etkili olan 3 bitki

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Migren ağrıları, insanın hayatını zindana çevirecek kadar rahatsız edici etkiye sahiptir. Migren atakları başlamadan önce genelde ağrının başlamak üzere olduğu hissedilir ve asıl önlem tam da bu aşamada alınmalıdır.

Migrenle baş etme konusunda ilaçtan daha etkili olan 3 bitki

Yorgunluk, stres, uykusuzluk, hava değişimi gibi olaylar migren ataklarını ciddi şekilde tetikleyen unsurlardır. Ne yazık ki bu atakların sebebi tam olarak açıklanamamaktadır. Migren hastalarının ortak özelliği ise genelde düşük serotonin ve kılcal damarlarda daralma görülür.

Ağrı kesiciler ise migren atağı sırasında etki göstermeyebilir. Eğer doğal yollardan fayda görmek istiyorsanız bahsedeceğimiz bu 3 bitkiden yararlanabilirsiniz.

ZENCEFİL

iStock-1125620477 (1)

Migren tedavisinde en yaygın kullanılan bitkidir. Ağrı ataklarını yavaşlatır ve migrenin beraberinde getirdiği mide bulantısını dindirir.

BİBERİYE
iStock-517423841
Enfes kokusu ve aromasıyla yemeklerde tercih edilen biberiye ağrı kesme noktasında ilaç kadar etkilidir. Baş ağrılarını dindirmek için biberiye çayı içebilir ya da yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

GÜMÜŞDÜĞME
iStock-502907673
Gümüşdüğme bitkisinin yapraklarında bulunan bileşenler, migren ağrıları için olumlu tepki verir.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Domatesler eziliyor reçeller kaynatılıyor! İşte ailelerin kış hazırlığıDomatesler eziliyor reçeller kaynatılıyor! İşte ailelerin kış hazırlığı
Orman mantarının şimdi tam zamanıOrman mantarının şimdi tam zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
migrene ne iyi gelir migren ağrısına iyi gelen bitkiler sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını açıyor

Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını açıyor

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Tadı güneşten geliyor! Görüntüleri büyülüyor

Tadı güneşten geliyor! Görüntüleri büyülüyor

Hazırlıklar devam ediyor! Tam 100 bin porsiyon pişirilecek...

Hazırlıklar devam ediyor! Tam 100 bin porsiyon pişirilecek...

Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Hastalıklardan koruyan 10 besin

Hastalıklardan koruyan 10 besin

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbn-i Sina'nın da sağlık için tavsiye ettiği sumağın sağlığımıza olan faydaları

İbn-i Sina'da tavsiye etmiş! Bir hafta boyunca çayını içerseniz...

Hastalıklardan koruyan 10 besin

Hastalıklardan koruyan 10 besin

Domatesi daha uzun ömürlü saklamanın püf noktası

Aldığınız domatesleri kesinlikle böyle bekletmeyin! Neden mi?

Değirmenlerde bulgur mesaisi

Değirmenlerde bulgur mesaisi

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Sıcaklıklar düşünce yapmaya başlıyorlar! Kışın bol bol yiyorlar

Açıkta satılan ceviz sağlığımızı tehdit ediyor

Risk büyük! Bu cevizlerden uzak durun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.