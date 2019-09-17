Migrenle baş etme konusunda ilaçtan daha etkili olan 3 bitki

Yorgunluk, stres, uykusuzluk, hava değişimi gibi olaylar migren ataklarını ciddi şekilde tetikleyen unsurlardır. Ne yazık ki bu atakların sebebi tam olarak açıklanamamaktadır. Migren hastalarının ortak özelliği ise genelde düşük serotonin ve kılcal damarlarda daralma görülür.

Ağrı kesiciler ise migren atağı sırasında etki göstermeyebilir. Eğer doğal yollardan fayda görmek istiyorsanız bahsedeceğimiz bu 3 bitkiden yararlanabilirsiniz.

ZENCEFİL

Migren tedavisinde en yaygın kullanılan bitkidir. Ağrı ataklarını yavaşlatır ve migrenin beraberinde getirdiği mide bulantısını dindirir.

BİBERİYE



Enfes kokusu ve aromasıyla yemeklerde tercih edilen biberiye ağrı kesme noktasında ilaç kadar etkilidir. Baş ağrılarını dindirmek için biberiye çayı içebilir ya da yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

GÜMÜŞDÜĞME



Gümüşdüğme bitkisinin yapraklarında bulunan bileşenler, migren ağrıları için olumlu tepki verir.

