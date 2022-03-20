Miguel Crespo: Galatasaray maçı büyük bir maç olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konyaspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten Crespo, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık, kazanma niyetiyle başlamıştık ama 1-0 yenik duruma düştük. Fakat maçı çevirmeyi bildik. Gerçekten çok savaştık, çok iyi oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik, galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"HER ZAMAN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIRIM"

Taraftarın kendisine olan desteğinin her geçen gün arttığının sorulması üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Buraya ben transfer olduğumda daha önceki kulüplerimde göstermiş olduğum mantaliteyi burada da göstermek istiyordum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Buraya geldiğimde kadroda çok fazla iyi oyuncu olduğunu biliyordum ama zamanla kendimi göstereceğime inanıyordum. Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ONLARIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN İTİCİ GÜÇ"

Fenerbahçe taraftarının desteğinin takım için çok önemli olduğunu belirten Miguel Crespo, "Taraftarımızın desteği hiç şüphe yok ki çok önemli. Onların desteği bizim için itici güç oluyor. Bizi bu şekilde desteklemeye devam etsinler. Galatasaray maçından önce 1 maçımız daha olacak. Tabii ki önce o maçı düşünmemiz gerekiyor. Galatasaray maçı büyük bir maç olacak ve kazanmak için en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HER MAÇTA 3 PUAN ALMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Son haftalarda takım olarak iyi performans gösterdiklerini vurgulayan Crespo, "Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmem için koşmam gerekiyorsa koşuyorum. Oynamam gerekiyorsa oynuyorum. Bizim her maçta 3 puan almamız çok önemli. Zaten takımımız da son haftalarda çok iyi çalışıyor. Bunun da meyvelerini alıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

