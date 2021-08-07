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Miha Zajc: Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum

07.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, teknik direktör Vitor Pereira'nın sisteminde kendini daha iyi hissettiğini belirterek, "Burada olmaktan mutluyum, futbolda her ihtimal söz konusudur. Ben şu anda Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, şu an başka bir şey düşünmek istemiyorum" dedi.

Miha Zajc: Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum

Fenerbahçe’nin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenman sonrasında Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon için gerçekleştirdikleri kampta çok iyi çalıştıklarını söyleyen Zajc, "Yeni teknik direktör ve sistemle çalışıyoruz. Merkezde oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Mutluyum, bunlar beni gelecek için pozitif anlamda etkiliyor. Çalışmaya devam ediyorum. Gerçekten çok çalışıyorum ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Takıma gol ve asist anlamında katkı sağlamak adına formda olduğumu düşünüyorum. Bu sistemde kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Merkezde daha çok topla buluşuyorum. Daha iyi görünmemdeki sebep bu olabilir" şeklinde konuştu.

"İTALYA'DA ALDIĞIM DAKİKALARDA TECRÜBE ELDE ETMEK FIRSATIM OLDU"

Hazırlık döneminde çok fazla hazırlık maçı yaptıklarını, birbirlerini tanıma ve sisteme alışma açısından da önemli olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Lig için iyi duygulara sahibim. Geçen sezon benim açımdan önemliydi. İyi geçti ve çok maça çıktım. Bu da haliyle bana fazlasıyla özgüven verdi. Geçmişle alakalı konuşmak istemiyorum, o dönemler benim açımdan zorlu periyottu. Süre alamadığım dönemler olmuştu. Futbolda böyle dönemler oluyor. Her zaman en iyisini göstermek ve formayı hak etmek gerekiyor. İtalya’da aldığım dakikalarla tecrübe elde etme fırsatım oldu" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

Transfer söylentilerine ilişkin bir soru üzerine başarılı futbolcu, "Burada olmaktan mutluyum, futbolda
her ihtimal söz konusudur. Ben şu anda Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, şu an başka bir şey düşünmek istemiyorum. Burada başarılı olmak istiyorum, odak noktam burası" diye cevap verdi.

Yeni sisteme adapte olmaya çalıştıklarını ve bu süreçte bazı hataların normal olduğunu söyleyen Sloven futbolcu, "Kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Şu an iyi gittiğimizi düşünüyorum. Sezon öncesi idmanlardan dolayı yorgunluk olması normal. Bunlar hata yapmaya sebep olabiliyor. İyi bir takımız, hatalarımızı törpüleyerek yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"KALİTELİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Takımda Mesut Özil ve Dimitris Pelkas gibi oyuncularla oynamanın kendisi açısından mutluluk verici olduğunu ifade eden Zajc, "Onlarla oynamak kolay çünkü onlar nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Bu durumun takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Fazla iyi oyuncu olması demek rekabeti artırır bu da takım açısından iyi bir durum" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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