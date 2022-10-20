MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mika Can Raun iç çamaşırını indirip klozete oturdu! Tepki çeken paylaşım

Mika Can Raun iç çamaşırını indirip klozete oturdu! Tepki çeken paylaşım

20.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası sık sık iç çamaşırlı pozlar veren ve açıklamalarıyla gündeme gelen fenomen Mika Can Raun şoke etti. İç çamaşırını indirip klozete oturan ve ayna karşısında poz vererek bunu paylaşan Mika Can'a tepki yağdı.

Mika Can Raun iç çamaşırını indirip klozete oturdu! Tepki çeken paylaşım

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve son haliyle bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti.

Cinsiyet değiştirdikten sonra yaptığı iddialı paylaşım ve yorumlarla adından söz ettiren Mika Can son pozuyla şoke etti.

16

Sosyal medya fenomeni tuvaletten yaptığı paylaşımla tepki çekti. İç çamaşırını indirip klozeti oturduğu anları kayda alan Mika Can Raun'u görenler "Böyle saçmalık olmaz", "Ayıp ötesi", "Rezalet" yorumlarında bulundu.

Mika Raun cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşımMika Raun cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayarak anlattı! "Alişan su içerken bile..."Ağlayarak anlattı! "Alişan su içerken bile..."
Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...
Hababam Sınıfı'nın müdürüydü! Oğlu da ünlü çıktıHababam Sınıfı'nın müdürüydü! Oğlu da ünlü çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mika Raun sosyal medya altun ele

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı

Asgari ücret zammı tahminini canlı yayında açıkladı

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

İşte Türkiye'yi ağlatan 15 torba... Adliyeye böyle getirdiler

İşte Türkiye'yi ağlatan 15 torba... Adliyeye böyle getirdiler

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

İlginizi Çekebilir

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.