Mika Can Raun iç çamaşırını indirip klozete oturdu! Tepki çeken paylaşım

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve son haliyle bambaşka birine dönüşen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun geçtiğimiz günlerde "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti.

Cinsiyet değiştirdikten sonra yaptığı iddialı paylaşım ve yorumlarla adından söz ettiren Mika Can son pozuyla şoke etti.

Sosyal medya fenomeni tuvaletten yaptığı paylaşımla tepki çekti. İç çamaşırını indirip klozeti oturduğu anları kayda alan Mika Can Raun'u görenler "Böyle saçmalık olmaz", "Ayıp ötesi", "Rezalet" yorumlarında bulundu.



