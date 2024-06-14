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  4. Mika Can Raun sevgilisinin yüzünü ilk defa gösterdi! Çektiği o video hayranlarını tedirgin etti: "Bu adamdan ayrıl"

Mika Can Raun sevgilisinin yüzünü ilk defa gösterdi! Çektiği o video hayranlarını tedirgin etti: "Bu adamdan ayrıl"

14.06.2024 15:59
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Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 15:59
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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Fenomen geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile ilk kez sevgilisinin yüzünü paylaştı. Mika ve sevgilisinin yayınladığı soru cevap videosundaki kıskançlık açıklaması tedirgin etti. Yayını izleyenler "Mika bu adamdan ayrıl" yorumları yaptı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Son dönemlerde değişimiyle çok konuşulan fenomen aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun zamandır aşk yaşadığı kişinin yüzünü sır gibi saklayan Mika Raun çektiği bir video ile sevgilisi Batu’nun yüzünü sevenleriyle paylaştı.

Videonun ardından çok sayıda yorum geldi. Kimisi sevgilisiyle Mika’yı yakıştırırken kimisi de eleştiri yağmuruna tuttu.

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ÖLÜRÜM DE ÖLDÜRÜRÜM DE...

Mika Can Raun, yaptığı paylaşım ile sonunda 'kocam' dediği sevgilisi Batu'nun yüzünü paylaştı.

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Sevgilisini "soru cevap" videosu ile takipçilerine tanıtan Mika Can Raun ve Batu'nun kıskançlık sorusuna verdiği cevap ise herkesi tedirgin etti.

'Birbirinizi kıskanıyor musunuz?' sorusuna "Kıskanmak ne kelime, ölürüm de öldürürüm de" cevabını veren Batu'nun tavrı da cevabı da izleyenleri tedirgin etti.

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Konu ile ilgili "Ayrıl", "Bu kadar da kıskanılmaz", "Zaman geçmeden ayrıl" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Mika Raun
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