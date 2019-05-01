Mike Pompeo: Maduro Venezüella'yı terk edecekti, Rusya onu ikna etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası CNN televizyonunda yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun dün sabah saatlerinde ülkeyi terk edeceğini, ancak Rusya'nın onu kalması için ikna ettiğini iddia etti.

Pompeo konuya ilişkin, "Bildiğimize göre, sabah pistte onu götürecek bir uçak bekliyordu ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için ikna etti" dedi.

Maduro'nun Venezuela'dan ayrılarak Küba'ya gideceği öne sürüldü. (AA)

