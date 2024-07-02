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Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi büyük sürpriz! "İnşallah yarın kazanırsınız"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.07.2024 16:37
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ABD'li eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtırken, Ay-yıldızlılara hediye gönderdi. İşte detaylar...

Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi büyük sürpriz! "İnşallah yarın kazanırsınız"

ABD'li eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

"İNŞALLAH YARIN KAZANIRSINIZ"

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Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

MİLLİLERDEN İMZALI FORMA

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Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız." ifadelerini kullandı.


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