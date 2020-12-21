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Mikrodalgada pişiyor, şipşak hazırlanıyor: Çikolatalı kurabiye tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.12.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Mikrodalgada pişiyor, şipşak hazırlanıyor: Çikolatalı kurabiye tarifi

Tatlı kriziniz geldiğinde şipşak hazırlayacağınız, basit mi basit bir o kadar da lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Tatlı ihtiyacını dakikalar içinde gideren, mikrodalga fırında pişen çikolata parçacıklı kurabiye tarifi için işte malzme listesi ve hazırlanışı.

Fırında kurabiye pişirmek için hiç modunuzda değilsiniz ancak tatlı bir şeyler de yemek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Mikrodalga fırın sizin için devreye giriyor çünkü sadece birkaç dakikada pişiyor. Lezzeti ise damak çatlatıyor.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı toz beyaz şeker
  • 1 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1/4 çay kaşığı vanilya özü
  • 1 tutam tuz
  • 1 yumurta sarısı
  • ¼ fincan un
  • 2 yemek kaşığı çikolata parçaları

Yapılışı

  • Tereyağı eritin. Kurabiyenizi içine koymak için küçük bir kupa seçin. Pişerken genişleyecek bir yeri olmalıdır, bu nedenle büyük bir kupa kullanın. Kupaya 1 çorba kaşığı tereyağı koyun ve eriyene kadar mikrodalgada karıştırın.
  • Mikrodalgada tereyağının erimesi kısa sürecektir. Yağı kaynatmayın sadece eritin.
  • Şeker, vanilya ve tuzu ekleyin. 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı esmer şeker ve bir tutam tuzu karıştırın. Karıştırmak için kaşık, çatal veya küçük bir spatula kullanabilirsiniz. Karışımın tamamen birleştirildiğinden ve kahverengi şeker topaklarının kalmadığından emin olun.
  • İsterseniz 2 yemek kaşığı sadece bir çeşit şeker kullanabilirsiniz. Esmer şeker pekmez ile tatlandırıldığı için daha zengin bir tat verecektir.
  • Yumurta sarısını ekleyin. 1 yumurtayı kırın ve sarı sarısını yumurtanın beyazından ayırın. Bu tarif için ihtiyacınız olmayacağı için yumurta akını atın. Yumurta sarısını kremalı tereyağınız ve şeker karışımınızla birlikte bardağa ekleyin. Tamamen birleşene kadar yumurta sarısını karıştırın.
  • Yumurta akını başka bir tarifte kullanmak için buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak birkaç gün içinde tüketin.
  • Unu ve çikolata parçalarını ekleyin. 1/4 fincandan biraz daha az un ekleyin ve unu iyice hamura yedirin. 2 tam yemek kaşığı çikolata parçacığı ekleyin ve çikolata parçalarının bardağa eşit şekilde dağılması için tekrar karıştırın.
  • Kurabiyeyi mikrodalga fırına verin. Kurabiye hamurunu mikrodalgaya koyun ve 40 saniye pişirin. Pişip pimediğini kontrol edin. Kurabiye kuru görünmelidir. Akıcı veya çiğ görünüyorsa birkaç saniye daha pişirin. 1 dakikadan fazla mikrodalgada kullanmaktan kaçının. Afiyet olsun.

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