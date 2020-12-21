Mikrodalgada pişiyor, şipşak hazırlanıyor: Çikolatalı kurabiye tarifi

Fırında kurabiye pişirmek için hiç modunuzda değilsiniz ancak tatlı bir şeyler de yemek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Mikrodalga fırın sizin için devreye giriyor çünkü sadece birkaç dakikada pişiyor. Lezzeti ise damak çatlatıyor.

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz beyaz şeker

1 yemek kaşığı esmer şeker

1/4 çay kaşığı vanilya özü

1 tutam tuz

1 yumurta sarısı

¼ fincan un

2 yemek kaşığı çikolata parçaları

Yapılışı