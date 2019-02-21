Mynet Trend

Mikroplar lösemi riskini azaltıyor! Lösemiden korunmak için ne yapmalı?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 21.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

Lösemi her yıl 15 yaşından küçük 215 bin çocukta görülen bir kanser türü. Bu konuda uyarılarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan, çocuğun erken dönemde mikropla karşılaşmasının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, bunun da lösemiye karşı bir kalkan oluşturduğunu açıkladı.

Mikroplar lösemi riskini azaltıyor! Lösemiden korunmak için ne yapmalı?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı IARC’ın 2019 verilerine göre; Her yıl 15 yaşından küçük 215 bin çocuğa ve yaşları 15-19 olan 85 bin çocuğa kanser tanısı konuluyor. Çocuk lösemisinin en sık görüldüğü yaşlar ise 2-5 yaş olarak görülmekte. Uzmanlar, zengin toplumlarda hastalığın görülme sıklığının yüksek olduğunu belirtirken, yaşamın erken dönemlerinde enfeksiyona hiç maruz kalınmaması ile belli bir yaşa gelindiğinde mikroplara maruz kalınmasının bir sonucu olarak hastalığın tetiklenebileceğinin altını çiziyor. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mikroorganizmalarla karşılaşmayan çocuğun bağırsak sisteminin kendini geliştiremeyeceğini ve hastalığa genetik yatkınlığı olan çocuklarda da lösemi riskini arttıracağını söyledi.

MİKROORGANİZMALARLA ERKEN YAŞTA TANIŞMAK ÖNEMLİ

Hastalığın gelişmiş toplumlarda görülme sıklığının artmasıyla konuyla ilgili araştırmaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Berrin Pehlivan, ortaya atılan nedenlerden birinin de yaşamın erken dönemlerinde enfeksiyonlara maruz kalınmaması olarak belirtildiğini söyledi. Pehlivan, “Çocukluk çağı löseminin en sık görüldüğü yaşlar 2-5 yaş olarak görülmekte. Bebeğin erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşması bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Bebek veya çocuklar mikroorganizmalara maruz kalınmazsa bağışıklık sistemi kendini geliştiremeyecektir. Zayıflayan bağışıklık sistemi beklenmedik bir anda gelen mikroorganizmalarla başa çıkamayacaktır. Ancak bu bilgilere şu noktada dikkat etmek lazım. Geç enfeksiyona maruz kalan her çocuk değil de genetik mutasyonu olup lösemi eğilimi olanlarda bu durumun lösemi riskini arttıracağı noktasıdır” dedi.

ANNENİN DAVRANIŞI ÖNEMLİ

Berrin Pehlivan, ALL oluşumunun kesin nedenlerinden bahsetmenin hala çok güç olduğunun altını çizerek şunları söyledi; “Kalıtsal ve kazanılan bazı sebeplerle genler etkilenip olgunlaşmamış kan hücreleri kontrolsuz çoğalmaya başlayabilirler. Annenin hamileliği sırasında çalıştığı yer, kullanılan ilaç ve vitaminler, annenin sigara veya alkol kullanması ya da herhangi bir kimyasala maruziyeti, radyasyona maruz kalma çocukta lösemi gelişme riskini arttırır. Erken dönemde tanı hayat kurtarıcı olabilir. Bu sebeple aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, kemik ve eklem ağrıları, boyunda, koltuk altında veya kasıkta lenf bezlerinin şişmesi, uzun süre geçmeyen ateş ve gece terlemeleri lösemiyi düşündürmeli ve çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir.”

EVDE KULLANDIĞIMIZ EŞYALARA DİKKAT EDİN!

Prof. Dr. Berrin Pehlivan, lösemiden korunmanın yollarını şöyle sıraladı; “Sigara içilen ortamlardan çocukları uzak tutu. Çocuklarınızı dengeli beslenmeye sevkedin. Telefon, bilgisayar vb. İle uzun süre vakit geçirmesini engelleyin. Evde kullanılan halı gibi eşyaların sentetik olmaması daha iyi olabilir. Çocuklarınızın kıyafetlerinde pamuk ve yün tercih edin”

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Migren tedavisinde kesin çözüm mümkün mü?Migren tedavisinde kesin çözüm mümkün mü?
Ağız mukozasından idrar yolu yaptılar!Ağız mukozasından idrar yolu yaptılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mikrop lösemi

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'

Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'

Salihli'de yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırtıyor

Salihli'de yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırtıyor

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sekonder akciğer kanserlerinde cerrahi mümkün mü?

Sekonder akciğer kanserlerinde cerrahi mümkün mü?

Vertigo nedir? Vertigo nasıl geçer? Vertigo neden olur? Vertigo tedavisi : Vestibüler rehabilitasyon nedir?

Baş dönmesi sorunu denge algısıyla son buluyor!

Migren tedavisinde kesin çözüm mümkün mü?

Migren tedavisinde kesin çözüm mümkün mü?

Ağız mukozasından idrar yolu yaptılar!

Ağız mukozasından idrar yolu yaptılar!

Tüp bebek laboratuvarlarında hangi işlemler yapılıyor?

Tüp bebek laboratuvarlarında hangi işlemler yapılıyor?

Pityriasis rosea nedir, belritileri nelerdir? pityriasis rosea hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Cildinizdeki kızarıklıkları hafife almayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.