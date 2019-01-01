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Milan Adem Ljajic transferinde devrede

İTALYA HABERLERİ  | 01.01.2019 17:29 | Son Güncelleme

Sırp basını Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu Adem Ljajic için flaş Milan transferi iddiasını gündeme taşıdı.

Milan Adem Ljajic transferinde devrede

Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan ve sezon sonunda Torino takımına dönecek olan kiralık yıldız Adem Ljajic için Milan iddiası gündeme geldi. Sırp basını Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak için Torino ekibi ile görüşmeleri sürdürdüğü Adem Ljajic için Milan iddiasını gündeme taşıdı.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini alacak mı?

Geçtiğimi günlerde menajeri tarafından Türkiye'de mutlu olduğu açıklanan Adem Ljajic için ülkesinin basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sırp basını İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'ın Beşiktaş'ta forma forma giyen ve sezon sonunda kiralık sözleşmesini tamamlayıp İtalya'ya Torino takımına dönecek olan Adem Ljajic transferinde devreye girdiğini yazdı.

2 GOL 1 ASİST İLE OYNADI

Beşiktaş forması ile bu sezon 11 karşılaşmada süre alan Adem Ljajic bu süreçte takımı adına 2 gol 1 asistlik performans üretti. (FUTBOL ARENA)

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Adem Ljajic milan serie a Spor Toto Süper Lig

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