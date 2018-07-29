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Milan Badelj'nin yeni takımı Lazio!

İTALYA HABERLERİ  | 29.07.2018 15:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Fenebahçe'nin transfer için ilgilendiği Fiorentina ile sözleşmesi sona eren Milan Badelj'nin yeni takımı belli oldu.

Milan Badelj'nin yeni takımı Lazio!

Fiorentina ile sözleşmesi sona erdikten boşta kalan Hırvat yıldız Milan Badelj'nin yeni takımı belli oldu.

Lazio Teknik Direktörü Simone İnzaghi, Badelj ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İnzaghi basın toplantısında, ' Badelj önemli bir oyuncu ve bizim oyunumuzu yükseltecek.' dedi. Milan Badelj ile Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe fiorentina Milan Badelj milan

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Milan Badelj'nin yeni takımı Lazio!

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