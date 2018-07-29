Milan Badelj'nin yeni takımı Lazio!

Fiorentina ile sözleşmesi sona erdikten boşta kalan Hırvat yıldız Milan Badelj'nin yeni takımı belli oldu.

Lazio Teknik Direktörü Simone İnzaghi, Badelj ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İnzaghi basın toplantısında, ' Badelj önemli bir oyuncu ve bizim oyunumuzu yükseltecek.' dedi. Milan Badelj ile Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti. (FANATİK)

