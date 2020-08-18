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Milan'dan Abdülkadir Ömür'e rekor teklif! Trabzonspor düşünüyor...

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Abdülkadir Ömür'e hangi takımdan transfer teklifi geldi? İşte detaylar...

Milan'dan Abdülkadir Ömür'e rekor teklif! Trabzonspor düşünüyor...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür için İtalyan devi Milan teklif yaptı.

İŞTE MİLAN'IN TEKLİFİ

Milan, Abdülkadir Ömür için bordo mavili kulübe 20 milyon Euro + bir sonraki satışından %10 pay şeklinde resmi transfer teklifini sundu.Milan'ın resmi teklifinde 10 milyon Euro'nun nakit, 10 milyon Euro'nun ise Kasım ayında ödeneceği bilgisi yer aldı.

23 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Geçen sezon başından bu yana Avrupa'nın takibinde olan Abdülkadir Ömür için devre arasında Başkan Ahmet Ağaoğlu genç oyuncu için resmi teklif aldıklarını açıklamıştı. Fırtına'nın patronu 23 milyon Euro'luk öneriyi reddettiklerini de duyururken takım ismi vermemişti. O ekibin Portekiz ekibi Benfica olduğu tahmin edilirken, o rakama yakın bir teklifle Abdülkadir'in yuvadan ayrılması bekleniyor.

(AJANSSPOR)


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