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Milan'ın Ozan Kabak transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 22.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ta iyi bir başlangıç yapmasına rağmen takımı küme düşen 19 yaşındaki futbolcunun Milan'ın radarında olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından Ozan Kabak'ın Milan ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Milan'ın Ozan Kabak transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

Stuttgart forması giyen Ozan Kabak'ın geleceği belirsizliğini korurken 19 yaşındaki genç stoper için Alman basınında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre, Stuttgart'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç stoper, Milan'a transfer olmaya yakın.

Haberde, Bayern Münih'in yanı sıra Schalke ve Porto'nun da Ozan Kabak ile ilgilendiği belirtilirken Milan'ın transferde Bayern Münih'in önünde olduğu öne sürüldü.

Bayern Münih yetkilileri, Ozan Kabak için Stuttgart ile temasını sürdürüyor ancak oyuncu için istenen 15 milyon euro'luk ücreti ödemeye sıcak bakmıyor. İddiaya göre bu bedeli ödemeye hazır olan Milan, transfer yarışını bir adım önde götürüyor.

Ocak ayında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, geleceğin en iyi stoperleri arasında gösteriliyor.

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Ozan Kabak milan

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