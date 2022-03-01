Milan İnter maçı için heyecan dorukta. Milan sahasında Milano kökenli futbol kulübü İnter'i ağırlayacak. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele öncesi Milan İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Milan İnter maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milan İnter maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MİLAN İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan İnter maçı, 1 Mart Salı (bugün) Türkiye saati ile 23.00'de oynanacak.

MİLAN İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final maçı Milan - İnter karşılaşması saat 22.55'te TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

