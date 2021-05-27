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Milan, Lille'nin kalecisi Mike Maignan'ı transfer etti

27.05.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan, Donnarumma'nın ayrılığı sonrasında yeni kalecisiyle sözleşme imzaladı.

Milan, Lille'nin kalecisi Mike Maignan'ı transfer etti

Milan, Donnarumma'nın ayrılığının ardından Lille'den 26 yaşındaki Fransız kaleci Mike Maignan'ı kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi, bu transfer karşılığında Fransa şampiyonu Lille'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

UĞURCAN, ERSİN - LILLE İHTİMALİ

Bu transferin sonrasında Trabzonspor ve Milli Takım'daki başarısıyla adından söz ettiren ve yaz döneminde Avrupa'ya transfer yapması beklenen Uğurcan Çakır ile Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu konusunda da hareketlilik olabileceği düşünülüyor.

Lille'in Maignan'ın yokluğunu yine genç bir kaleci ile doldurma ihtimali yükselirken Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadroya bu sezon ciddi takviyelerin yapılması bekleniyor.

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Milan
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