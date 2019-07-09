Milan, Rade Krunic'i kadrosuna kattı

Milan Kulübü, Empoli takımında forma giyen 25 yaşındaki Rade Krunic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Milan'ın bu transfer için 8 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı. Krunic geçen sezon Empoli formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol attı.
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