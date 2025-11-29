Milan Skriniar'dan derbi öncesi Icardi ve Osımhen itirafı! ''İlk kez bugün...''

Fenerbahçe bu hafta derbide Galatasaray ile Kadıköy'de karşılaşırken, maç öncesinde Beın Sports'a özel açıklamalarda bulunan Milan Skriniar, Mauro Icardi ile Victor Osimhen, kaleci Ederson'un performansı ve Jhon Duran hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

MOURINHO İLE TEDESCO'YU KIYASLADI!

Milan Skriniar, "Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla.

Mourinho da Tedesco da benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla." ifadelerinde bulundu.

''EN ÖNEMLİ MAÇ...''

"Ferencvaros maçına kadar derbi Samandıra'da hiç konuşulmadı mı?"

Milan Skriniar, "Kesinlikle bu doğru. Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili bugün ilk kez konuştuk. Yarın toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Bugüne kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç.

Milan Skriniar, "Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz.'' dedi.

EDERSON'A DEĞİNDİ! ''DÜNYADAKİ EN İYİ KALECİLERDEN BİRİ...''

Milan Skriniar, "Arkamızda öyle bir kalecinin olması bize kendimizi güvende hissettiriyor. Bize özellikle oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Kendisi dünyadaki en iyi kalecilerden birisi." diye konuştu.

ICARDI VE OSIMHEN!

Milan Skriniar, "İkisi de (Osimhen, Icardi) çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim." dedi.

''JHON DURAN ÇOK KOMİK BİR ÇOCUK''

Milan Skriniar, "Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var." açıklamasında bulundu.

FARKI NE?

"Derbilerde geçen seneye göre Fenerbahçe'nin farkı?"

Milan Skriniar, "Bence bunun nedeni öz güven. En önemlisi bu. Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama benim için en önemlisi öz güven.'' dedi.

TÜRKİYE VE YURT DIŞINDAKİ DERBİLER

Milan Skriniar, "San Siro'da Inter - Milan, Inter - Juventus maçları bizim için sihirliydi. Ama buradaki atmosfer daha çılgın, gürültülü! Bu kesin. Burada derbi oynamak çok güzel. Geçen sene sahamızda Galatasaray'a karşı kupada oynamıştım. O dönem takımın içerisinde olduğu durum çok iyi değildi. Ama şimdi bu durumun farklı olacağını biliyorum. Taraftarımızın bize çok fazla destek vereceğini ve yardım edeceğini biliyorum." diyerek sözlerine nokta koydu.