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Milan, Zeki Çelik'in peşinde

İTALYA HABERLERİ  | 14.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalyan devi Milan'ın radarına girdi.

Milan, Zeki Çelik'in peşinde

Davide Calabria'dan memnun olmayan ve savunmaya takviye yapmaya karar veren Milan, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Zeki Çelik için harekete geçti.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan devinin scout ekibi, Fransa - Türkiye maçında milli futbolcuyu izleyecek. Haberde 22 yaşındaki Zeki için Coman ve Griezmann'a karşı mücadelesi iyi bir test olacağı belirtildi.

Zeki Çelik, 2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Fransa Ligue 1'de 7 maçta 630 dakika görev yapan Zeki, Türkiye Milli Takımı'yla 12 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

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Zeki Çelik milan lille

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