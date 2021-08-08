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Milas yangınına Rus uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracıyla görüntülendi

08.08.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas yangınına Rus uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracıyla görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına Rus yangın uçağının 40 ton suyla müdahale etmesi insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor.

Milas ilçesi Fesleğen mevkisinde devam eden orman yangınında görev yapan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi, İHA tarafından görüntülendi.

Görüntüde, uçağın 40 ton suyu dumanlı ve alevlerin yükseldiği bölgeye bırakması anbean kaydedildi.

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