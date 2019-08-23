Miley Cyrus açıklama yaptı: Kocamı aldatmadım

Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen ve evde yapılan düğün pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, sadece 7 buçuk aylık bir evliliğin ardından artık birlikte yaşamak istemediklerine karar verdi.

Sonunda Liam Hemsworth de boşanma davası açtı. Genç oyuncunun avukatlığını ise ünlülerin biten evliliklerinde imzası olan Laura Wasser üstleniyor.

Çiftin yollarını ayıracakları haberlerinin ardından Miley Cyrus, çıktığı tatilde Kaitlynn Carter ile öpüşürken objektiflere yansımıştı.

Bu arada Miley Cyrus boşanma aşamasında olduğu Liam Hemsworth'ün kendisine yönelik "sadakatsizlik" iddialarına twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

"BEN MÜKEMMEL OLMAK İSTEMİYORUM"

Cyrus, konuyla ilgili attığı bir tweet'te seçtiği hayat tarzının, çok sevdiği hayranlarına karşı tamamen açık ve şeffaf olması gerektiğini kabul edebileceğini belirterek "Benim kabul edemediğim nokta ise işlemediğim bir suçun üzerini örtemeye çalışıyormuş gibi gösterilmek" dedi.

Cyrus, saklayacak hiçbir şeyi olmadığını da yazdı. Miley Cyrus, bir başka tweet'inde de hiçbir sırrı olmadığını belirterek "Hayatımdaki her deneyimden bir şeyler öğrendim. Ben mükemmel değilim, olmak istemiyorum, bu sıkıcı. Gözlerinizin önünde büyüdüm. Ama altını çizmem gereken nokta 'büyümüş olduğum' diye yazdı.