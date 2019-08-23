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Miley Cyrus açıklama yaptı: Kocamı aldatmadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Miley Cyrus tam aradığı aşkı buldu ve evlendi derken boşanmaya karar verdi! Miley Cyrus ile Liam Hemsworth yollarını ayırmaya karar verdiği günlerde aldatma iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Miley Cyrus açıklama yaptı: Kocamı aldatmadım

Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen ve evde yapılan düğün pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, sadece 7 buçuk aylık bir evliliğin ardından artık birlikte yaşamak istemediklerine karar verdi.

Sonunda Liam Hemsworth de boşanma davası açtı. Genç oyuncunun avukatlığını ise ünlülerin biten evliliklerinde imzası olan Laura Wasser üstleniyor.

Çiftin yollarını ayıracakları haberlerinin ardından Miley Cyrus, çıktığı tatilde Kaitlynn Carter ile öpüşürken objektiflere yansımıştı.

Bu arada Miley Cyrus boşanma aşamasında olduğu Liam Hemsworth'ün kendisine yönelik "sadakatsizlik" iddialarına twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

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"BEN MÜKEMMEL OLMAK İSTEMİYORUM"

Cyrus, konuyla ilgili attığı bir tweet'te seçtiği hayat tarzının, çok sevdiği hayranlarına karşı tamamen açık ve şeffaf olması gerektiğini kabul edebileceğini belirterek "Benim kabul edemediğim nokta ise işlemediğim bir suçun üzerini örtemeye çalışıyormuş gibi gösterilmek" dedi.

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Cyrus, saklayacak hiçbir şeyi olmadığını da yazdı. Miley Cyrus, bir başka tweet'inde de hiçbir sırrı olmadığını belirterek "Hayatımdaki her deneyimden bir şeyler öğrendim. Ben mükemmel değilim, olmak istemiyorum, bu sıkıcı. Gözlerinizin önünde büyüdüm. Ama altını çizmem gereken nokta 'büyümüş olduğum' diye yazdı.

SEKSİ DANSLAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Tweet'lerinde takipçilerine kelimenin tam anlamıyla içini döken Miley Cyrus "Her şeyi kabul edebilirim. Ama evliliğimin aldatma yüzünden bittiğini kabul edemem. Liam ve ben 10 yıldır birlikteyiz. Daha önce de söyledim ve bu gerçek değişmeyecek. Liam'ı seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bu noktada sağlıklı bir karar vermek ve önceki hayatımı geride bırakmak zorundayım. Uzun zamandır çok sağlıklı ve çok mutluyum" diye yazdı.

Geçmişte yaptığı çılgınlıkları, ağzını açıp dilini çıkardığını, seksi danslar yaptığını kabul eden Miley Cyrus "yalancı olmadığının" altını bir kez daha çizdi. Miley Cyrus, geçmişte olduğundan çok daha farklı bir yerde olduğunu ve bunu da gururla dile getirdiğini de belirtti.

Liam Hemsworth ise Instagram hesabından Miley Cyrus'a sağlık ve mutluluk dilediğini iletti.


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