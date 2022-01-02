Miley Cyrus elbisesiyle dikkat çekti! "Gülşen giydi bunu"

İddialı tarzıyla her zaman adından söz ettiren Miley Cyrus geçtiğimiz gün sahnede zor anlar yaşadı. Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunu düşen Miley gündem olmuştu.

Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus şimdi de son tercih ettiği kıyafetle gündemde. Miley Cyrus Gülşen'in sahne kostümüne çok benzeyen bir elbise tercih etti.

Kasığına kadar açık olan bir tarafıyla iddialı pozlar vermeyi de ihmal etmeyen ünlü şarkıcıyı gören Türk takipçileri "Geç kaldın bunu Gülşen giydi" dedi.

Sosyal medyada fotoğrafın yayılmasından sonra bazı kullanıcılar ise "Gülşen'e daha çok yakıştı" yorumlarında bulundu.





