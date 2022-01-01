Miley Cyrus'un yılbaşı partisinde bluzu düştü! Göğsü açıldı

Dünyaca ünlü isim Miley Cyrus, kıyafetinin azizliğine uğradı! NBC kanalının yılbaşı özel programında sahne alan Miley Cyrus, şarkısını söylediği sonrada gümüş rengi bluzunun askısı koptu.

Göğüslerini tamamen ortaya çıkarmadan önce üstünü elleriyle hızla yakalayan şarkıcı, profesyonelliğini ortaya koyarak şarkısını söylemeye devam etti.

Miley, hemen arkasını dönerek frikik vermeyi engellemeye çalıştı.

Kostüm kazasının ardından üzerine kırmızı bir ceket giyen Miley Cyrus, bu defa da içine hiç bir şey giymeyerek hayranlarını heyecanlandırdı.





