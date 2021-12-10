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Miley Cyrus Kim Kardashian'ın genç aşkına zor anlar yaşattı

10.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen pozlarıyla tanınan Miley Cyrus Kim Kardashian'ın genç aşkına yayın sırasında zor anlar yaşattı.

Miley Cyrus Kim Kardashian'ın genç aşkına zor anlar yaşattı

Kim Kardashian gönlünü kendisinden 13 yaş küçük olan Pete Davidson’a kaptırdı. Boşanmadan ilişkiye başlayan Kim aşkını da gözler önünde yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve Miley Cyrus bir yayına katıldı.

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Çılgınlıklarıyla tanınan Miley Cyrus, Jimmy Fallon'ın sunduğu programda Pete Davidson'ı utandırdı.

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Şarkı söylerken bir bacağını Davidson'ın kucağına atan Cyrus bu anlarda "Pete Davidson, bunu bana nasıl yaparsın? O arabada ben olmalıydım. O ben olmalıydım. Benim olmalıydın" dedi.

Stüdyoda bu anlarda tüm seyirciler gülmeye başlarken Kim Kardashian'ın genç aşkı ne yapacağını bilemedi.


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Kim Kardashian Miley Cyrus
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