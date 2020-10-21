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Miley Cyrus'tan olay açıklama! 'UFO tarafından kovalandık'

21.10.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Miley Cyrus'tan olay açıklama! 'UFO tarafından kovalandık'

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, son verdiği röportajda ilginç bir iddia ortaya attı. Yaptığı açıklamalarla ve hareketleriyle adını yıllardır gündemde tutmayı başaran şarkıcı, birkaç yıl önce UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını öne sürdü.

27 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, Interview dergisinden Rick Owens'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, birkaç yıl arkadaşı ile UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını söyledi.

Miley Cyrus arıca o gün uyuşturucu içtiklerinin de itirafında bulunmayı ihmal etmedi.

Miley Cyrus; gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini söyledi. Ünlü yıldız, UFO’yu gördüğü için araçlarını durdurup bakan başkalarının da olduğunu, bu yüzden de yaşadıklarının gerçek olduğuna inandığını da vurguladı.

Miley Cyrus ayrıca, bu deneyimin son derece şok edici olduğunu ve uzaylıların geri dönebileceğinden korktuğu için günlerce “gökyüzüne bakamadığını” da sözlerine ekledi.

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