Miley Cyrus'tan olay açıklama! 'UFO tarafından kovalandık'

27 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, Interview dergisinden Rick Owens'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, birkaç yıl arkadaşı ile UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını söyledi.

Miley Cyrus arıca o gün uyuşturucu içtiklerinin de itirafında bulunmayı ihmal etmedi.

Miley Cyrus; gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini söyledi. Ünlü yıldız, UFO’yu gördüğü için araçlarını durdurup bakan başkalarının da olduğunu, bu yüzden de yaşadıklarının gerçek olduğuna inandığını da vurguladı.

Miley Cyrus ayrıca, bu deneyimin son derece şok edici olduğunu ve uzaylıların geri dönebileceğinden korktuğu için günlerce “gökyüzüne bakamadığını” da sözlerine ekledi.



