Milföy hamurundan şöbiyet tarifi

Tadına doyamadığımız şerbetli tatlılar arasında top 5'te yer alan şöbiyeti evde nasıl yapabilirim diyenler için son derece pratik bir hale getirdik. Bu tadı özleyenler için milföy hamurundan şöbiyet tatlısı hazırladık, buyursunlar.

MALZEMELER

3 adet milföy hamuru

2 yemek kaşığı tereyağı

Çekilmiş Antep fıstığı

İç malzemeleri:

Kaymak

Antep fıstığı

Şerbet malzemeleri:

2 bardak su

2 bardak toz şeker

2 çay kaşığı limon suyu

MİLFÖY HAMURUNDAN ŞÖBİYET NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayacağız.

Toz şekeri ve suyu tencereye koyun. Şeker eriyene kadar karıştırın.

Su kaynamaya başlayınca limonu ilave edin.

10 dakika kaynatıp ocaktan alın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz milföy hamurlarını bıçakla ortadan ikiye kesin.

Hazırladığınız kare hamurların ortasına kaymak ve fıstık içi koyun.

Çapraz iki kenarı birleştirin.

Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayın.

Şöbiyetleri borcama dizin.

Tereyağını ocakta eritin.

Erimiş yağı hamurların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri altın sarısı olana kadar pişirin.

Şöbiyetleri fırından aldıktan birkaç dakika sonra üzerine soğuk şerbeti dökün.

Tatlıyı buzdolabında 24 saat dinlendirin.

Afiyet olsun.



