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  4. Milica Dabovic: Beni ilişki için transfer etmiş

Milica Dabovic: Beni ilişki için transfer etmiş

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.07.2020 18:45 | Son Güncelleme

Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'da da forma giyen Milica Dabovic, Sırp basınına açıklama yaptı.

Milica Dabovic: Beni ilişki için transfer etmiş

Sırp kadın basketbolcu Milica Dabovic, yaptığı açıklamalarla olay yarattı.

TEK GECELİK İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

Milica Dabovic, "Beşiktaş'tan Yunanistan'a transfer olmuştum. Bana ayda 20 bin euro net maaş ödüyorlardı ve çok büyük bir paraydı. Yunan kulübünün başkanı, bana tek gecelik ilişki teklif etti. Beni bunun için transfer ettirmiş. Onun ilişki teklifini kabul etmediğim için bana 3 ay boyunca maaş ödemediler ve sonra sözleşmemi feshettiklerini söylediler. Bacaklarımı para için açmadım ve bununla gurur duyuyorum. Vicdanım rahat ve huzur içinde uyuyabiliyorum." dedi.


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