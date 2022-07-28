Milkshake nasıl yapılır? Çilekli, muzlu milkshake nasıl yapılır? Yaz günlerinde içinizi ferahlatacak Milkshake tarifi ve malzemeleri

Kafelerde, plajda, evde sıklıkla tüketilen içeceklerden biri olan milkshake, yaz aylarının gelmesiyle daha çok tercih ediliyor. Evde leziz bir milkshake hazırlamak oldukça pratik. Çilekli, muzlu, çikolatalı gibi çeşitleri olan milkshake tarifi sorgulanıyor. İşte milkshake malzemeleri ve tarifi...

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE MALZEMELERİ

1 su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı kadar şeker

2-3 parça buz

2 top vanilyalı dondurma

100 gram çilek

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE TARİFİ

Çilekleri temizledikten sonra blender’da püre haline gelene dek çekin.

Ardından üzerine dondurma, şeker ve süt ekleyip köpürene kadar karıştırın.

Buz kalıplarını bardaklara bölüştürün. Üzerine hazırladığınız çilekli milkshake’i aktarın.

İsterseniz en üste krem şanti de koyabilirsiniz. Afiyet olsun.

MUZLU MİLKSHAKE MALZEMELERİ

1 adet orta boy muz

1 adet süt (200 ml.)

5 küp buz

1 çay kaşığı kakao

MUZLU MİLKSHAKE TARİFİ

Blanderınızın sürahisi varsa ona yoksa derin bir kaba sütü koyun

Muzu parçalayıp sütün üzerine ekleyin

Kakaoyu ve buzları ekleyin.

Blenderdan homojen olana kadar çekin.

İsterseniz muzla beraber çilek ve hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.

Muzun şekeri yeterli gelecektir ancak çok tatlı olmasını seviyorsanız blenderdan geçirmeden önce 1 tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

