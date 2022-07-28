Milkshake nasıl yapılır? Çilekli, muzlu milkshake nasıl yapılır? Yaz günlerinde içinizi ferahlatacak Milkshake tarifi ve malzemeleri

Kafelerde, plajda, evde sıklıkla tüketilen içeceklerden biri olan milkshake, yaz aylarının gelmesiyle daha çok tercih ediliyor. Evde leziz bir milkshake hazırlamak oldukça pratik. Çilekli, muzlu, çikolatalı gibi çeşitleri olan milkshake tarifi sorgulanıyor. İşte milkshake malzemeleri ve tarifi...
1 su bardağı soğuk süt
1 yemek kaşığı kadar şeker
2-3 parça buz
2 top vanilyalı dondurma
100 gram çilek
Çilekleri temizledikten sonra blender’da püre haline gelene dek çekin.
Ardından üzerine dondurma, şeker ve süt ekleyip köpürene kadar karıştırın.
Buz kalıplarını bardaklara bölüştürün. Üzerine hazırladığınız çilekli milkshake’i aktarın.
İsterseniz en üste krem şanti de koyabilirsiniz. Afiyet olsun.
1 adet orta boy muz
1 adet süt (200 ml.)
5 küp buz
1 çay kaşığı kakao
Blanderınızın sürahisi varsa ona yoksa derin bir kaba sütü koyun
Muzu parçalayıp sütün üzerine ekleyin
Kakaoyu ve buzları ekleyin.
Blenderdan homojen olana kadar çekin.
İsterseniz muzla beraber çilek ve hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.
Muzun şekeri yeterli gelecektir ancak çok tatlı olmasını seviyorsanız blenderdan geçirmeden önce 1 tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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