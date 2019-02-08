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Milla Jovovich’li Monster Hunter’ın vizyon tarihi belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Eski model, oyuncu Milla Jovovich’in başrolünü üstlendiği Monster Hunter filmini 2020’de görebileceğiz.

Milla Jovovich’li Monster Hunter’ın vizyon tarihi belli oldu

Satış rekorları kıran Monster Hunter: World’ün uyarlaması olacak olan filmin vizyon tarihi belli oldu. Özellikle oyun dünyasının heyecanla beklediği vizyon tarihi fanatiklerini biraz üzebilir. Beşinci Element filmiyle yıldızı parlayan, Resident Evil serisindeki Alice rolüyle hayranlarını ikiye katlayan güzel oyuncu Milla Jovovich’in başrolünü üstlendiği filmin vizyon tarihi, Exhibitor Relations Company’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 2020 olarak açıklandı.

Yine bir oyun uyarlaması olan Resident Evil serisinin İngiliz yönetmeni Paul W.S. Anderson’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin çekimleri Güney Afrika’da gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda film çekimlerinden paylaşılan fotoğrafta Milla Jovovich ile Tany Jaa’yı görmüştük. Natalie Artemis karakterini canlandıracak olan Jovovich’i, filmde bir grup sadık askeriyle birlikte ölümcül canavarların dünyasından kurtulmaya çalışan cesur teğmen rolünde izleyeceğiz. Yolları The Hunter’la kesişen Artemis liderliğindeki askerler, canavarlarla başa çıkmanın yolunu bulmuş olan Hunter ile iş birliği yaparak mücadeleye girişecek.

Daha önce yaptığı açıklamayla hayranlarını gaza getiren yönetmen Paul W.S. Anderson, filmin oyundaki görsellikleri tam olarak yansıtacağını söylemişti. Bu heyecan dolu macera filmi Monster Hunter’ı izlemek için 1,5 yıldan fazla beklememiz gerekecek.


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Anahtar Kelimeler:
Milla Jovovich Monster Hunter Monster Hunter: World Exhibitor Relations Company Resident Evil Paul W.S. Anderson

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