Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk maçına Japonya karşısında çıkıyor!

Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, 2024 yılındaki ilk maçına çıkacak. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi'nde Japonya ile karşılaşacak. Türkiye ile Japonya arasındaki zorlu mücadele, Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk kez bir organizasyona son şampiyon unvanı ile katılacak. Filenin Sultanları, 2023 yılındaki Milletler Ligi'ni zirvede tamamlamıştı. Finalde Çin ile karşılaşan millilerimiz, rakibini 3-1 yenerek uluslararası bir turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

“Filenin Sultanları”, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek.

İLK HAFTANIN KADROSU BELLİ OLDU

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın, sakatlığı nedeniyle ilk hafta kadrosunda yer almadığı öğrenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu şu şekilde;

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

VNL FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)







