Milletvekili adayı olacağını açıklamıştı! Seren Serengil yine açtı ağzını yumdu gözünü... 'Siyasette yaş sınırı olmalı' diyerek Devlet Bahçeli'ye yüklendi! 'Koltuk sevdası yüzünden....'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı çıkışın yankıları devam ediyor. Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Seren Serengil bu defa Devlet Bahçeli'ye fena yüklendi.

Bir davet çıkışı görüntülenen ünlü isim yine açtı ağzını yumdu gözünü.... Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını duyuran Serengil; 'Sokak hayvanlarına güvenli sokaklar istiyoruz dedikten sonra, beş tane kadın kocası tarafından öldürüldü, dört tane çocuk babası tarafından öldürüldü. Narin katledildi. Çocuklar hastanelerden türlü tezgahlarla ölüm haberleri geldi... Şuan terör olayı...

'KOLTUK SEVDASI YÜZÜNDEN...'

Türkiye'nin her tarafı mahşer yeri... Notere gidiyorsun bir ev satmaya kalkıyorsun 65 yaş üstü olduğu için devlet hastanesinden rapor alması lazım. Bu insanalar şuanda ülke yönetiyorlar. Ben Devlet Bahçeli'nin veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zirvede bıraksın. Zirvede mi değil mi tartışılır, ama koltuk sevdası yüzünden gün geçtikçe yanlışlar yapılmaya başlandı.

'SİSTEMDE BİR PROBLEM Mİ YAŞIYOR?'

TBMM'nin tepesindeki bayrağının altındaki, Atatürk'ün kurduğu o meclise bir sürü annenin çocuğunun kanına, günahına girmiş onlar tarafından da terörist denilen bir kişinin oradan insanlara hitap etmesini isteyecek kadar... Gerçekten hani sistemde bir problem mi yaşıyor? Türk milleti bu kadarına izin vermeyecektir. Koltuk bu kadar önemli olmamalı.' diyerek isyan etti.