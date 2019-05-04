Milletvekili tarifi sosyal medyada tepki topladı!

Türk Telekom’un Milletvekili Tarifesi ile sosyal medyada büyük tepki toplamaya başladı. Ayda sadece 29 TL’ye şebeke için 5.000 dakika, diğer operatör ve sabit hatlara 3.000 dakika, her yöne 1000 SMS ve 20 GB internet sunan bu tarife vatandaşlara bir hayli pahalıya sunuluyor.

Milletvekillerine 29 TL’ye sunulan aynı buna benzer bir Türk Telekom tarifesini kullanmak isterseniz 100 TL’ye Kontrol Sizde Pro tarifesine geçebiliyorsunuz. Vatandaşlara tam 3 kat daha pahalı olan bu tarifeler, doğal olarak Türk Telekom’un eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu.

Şimdilik operatör devinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Muhtemelen de bir açıklama gelmeyecek ve bu tarife milletvekillerine sunulmaya devam edilecek. Bakalım vatandaşlar bu konu hakkında tepkilerini sürdürmeyi devam edecek mi? Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kendinizi internetten silmek için 6 önemli adım

