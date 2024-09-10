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Milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpan alkollü sürücü ilk kez açıkladı: Amacım kaçmak değildi! Hastanede beni yakaladılar

10.09.2024 11:45
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Milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak yaşamını yitirmesine yol açan alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Karaman'a çarptıktan sonra arabayı terk edip olay yerinden ayrılan Emre Ali Önder yaralandığı için hastaneye gittiğini belirtip "Amacım olay yerinden kaçmak değildi" dedi. Olay nedeniyle üzgün olduğunu kaydeden Önder aldığı alkolle ilgili de açıklama yaptı.

Spor camiası ve sevenleri milli basketbolcu İlkan Karaman'ın yaşamını yitirmesiyle yasa boğuldu. Datça'da yolun karşısına geçmek isterken Karaman'a alkollü halde trafiğe çıkan Emre Ali Önder çarpmıştı. Karaman'a çarptıktan sonra neden kaza yerinden ayrıldığını açıklayan Önder polis ekiplerince hastanedeyken yakalandığını söyledi.

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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARABANIN ALTINDA KALDI

İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden önceki gün saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı.

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Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Emre Ali Önder, polisteki işlemleri sonrası tutuklandı.

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"AMACIM OLAY YERİNDEN KAÇMAK DEĞİLDİ"

Önder'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirten Önder şunları söyledi:
"Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim.

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Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

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SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Tayvan'da oynadığı dönemde bir maçta 46 sayıyla Asya'da sayı rekoru kırarak tarihe geçen yıldız basketbolcu, bu ülkede forma giyerken 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri sonrasında kulübüyle birlikte yardım toplamıştı. İlkan'ın takımı Formosa Taishin Dreamers, iki iç saha maçının tüm hasılatını depremzedelere bağışlamıştı.

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Doğayı ve hayvanları çok seven eski milli basketbolcunun ölmeden önce Instagram hesabından paylaştığı son video da yürekleri dağladı. Kano yaparken çektiği videoda, "Büyüleyici bir rüyanın içinde miyim? Bir yanımda ay diğer yanımda inanılmaz bir gün batımı… Rica etsem beni bu rüyadan uyandırır mısınız? Çünkü bu gerçek olamaz" sözleri sevenlerini derinden etkiledi. İlkan Karaman için tüm eski kulüpleri ve basketbolcular paylaşım yaptı.

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İLKAN KARAMAN KİMDİR?

Vefatıyla basketbol camiasını yasan boğan 1990 doğumlu İlkan Karaman, kariyerinde iki farklı dönemde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti.

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Ülkemizi Fransa'da Cholet ve Antibes, Tayvan'da Formosa Taishin Dreamers takımlarında da temsil eden Karaman, 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'da da oynadı. 2.06 boyundaki İlkan Karaman, 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 2'nci tur 57'nci sıradan seçilmesine rağmen NBA'de forma giymedi. Basketbolun yanı sıra doğa sporlarıyla da uğraşan Karaman'ın doğa, dalış, zıpkınla avcılık ve antrenman videolarını paylaştığı sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyordu.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İlkan Karaman
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