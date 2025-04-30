Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Engelli öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin açıklamasında "Bundan yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanımız zaten açıklamıştı, süreci başlatmıştık. Engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. 1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Hemen hemen yüzde 70-80'i ilk 3 tercihine yerleşti, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 3'Ü TARİHİ 4 OKUL BİNASI BOŞALTILDI

Bakan Tekin ayrıca depremin ardından İstanbul'da 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını açıkladı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır