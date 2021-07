Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Telafide Ben de Varım" kapsamında Eymir'de öğrencilerle bisiklet sürdü:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" kapsamında 500 bine yakın etkinliğin bulunduğunu belirterek, "Bu salgın dönemindeki içe kapanmanın, içeride kalmanın getirdiği daralmanın bir açılımı olsun istiyoruz. Çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin her yerinde her gün faaliyetler yapalım istiyoruz." dedi.

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Eymir Gölü etrafında öğrencilerle bisiklet süren Selçuk, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gençlerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, "Bütün Türkiye'de 500 bine yakın etkinliğimiz var. Bu etkinliklerin her birine öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişebilirler. İlçelerinde, illerinde, okullarında hangi etkinlikler var, bunlara ulaşabilirler. Bu salgın dönemindeki içe kapanmanın, bu içeride kalmanın getirdiği daralmanın bir açılımı olsun istiyoruz. Çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin her yerinde, her gün bu tür faaliyetler yapalım istiyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının çocukların sporla ilişkisini daha da güçlendirmek olduğunu ifade eden Selçuk, "Çünkü biz sporun sadece fiziksel bir eğitim olduğunu düşünmüyoruz. Spor aslında duygusal ve zihinsel enerjiyi de artıran bir faaliyet. Dolayısıyla çocuklarımızın küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmelerini de önemsiyoruz. Bilim kampları, badminton, aklınıza hangi spor dalı geliyorsa hepsinin faaliyetleri var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin her yeri bir eğitim sahası oldu"

Etkinliklerin düzenlenmesine katkı veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelere teşekkür eden Bakan Selçuk, "Bütün imkanlarını açtılar ve Türkiye'nin her yeri bir eğitim sahası oldu. Okullarımızın yaklaşık yarısı kendi imkanları çerçevesinde bu faaliyetleri düzenliyor. Öğretmenlerimiz katkı sağlıyorlar." dedi.

Eymir Gölü etrafında düzenlenen etkinlik hakkında da bilgiler veren Selçuk, şöyle konuştu:

"Burada gençlerle beraber, öğretmenlerimiz ile beraber bir faaliyetin içerisindeyiz. Bunu birlikte yaparak birlikte iyileşeceğiz, birlikte canlanacağız ve yeni döneme çok daha dinç bir şekilde çıkmak gibi bir amacımız var. Çocuklar sürekli bana mesaj veriyorlar, 'bunu devam ettirecek misiniz' diye. Elbette ettireceğiz. Yazın da ondan sonra da iklim koşulları el verdikçe tabi ki devam ederiz."

"Telafide Ben De Varım" programlarına hem öğrenci hem de öğretmen kanadında yoğun katılım olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını buna katılıyor. 8 milyona yakın öğrencimiz katılıyor ve gün gün de artıyor. Diğer taraftan 300 bin civarında öğretmenimizin başvurusunu da aldık ki daha da artıyor." diye konuştu.

Gaziantep'te öğretmenlerin paintball etkinliğine katıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Uzaktan birbirimizi boya ile vurmak noktasında bir faaliyet yapılırken bana öğretmenlerden çok atış geldiğini de gördüm. Esprisini de yaptık hatta aramızda. Öğretmenler bir taraftan enstrüman eğitimi, halk oyunları eğitimi ve masal anlatıcılığı ile ilgileniyorlar, diğer taraftan da öğrencilerimiz kapalı kalmanın getirdiği sıkıntıları atmak için ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

- Küçük gazetecinin zor sorusu

Bakan Selçuk, açıklamasının ardından kendisine bir basın mensubunun ses kayıt cihazını tutan 10 yaşındaki Ayşe Betül Özütürker'e dönerek, "Burada yeni bir gazetecimiz var. Sizin bana bir sorunuz var mı acaba?" diye sordu.

Öğrencinin "Okullar yeni dönemde açık olacak mı?" sorusuna Selçuk, "Öyle zor soru soruyorsun ki... Tabii ki açık olacak. Hedefimiz eylülün başında okulları açmak. Onun için her türlü hazırlığımız da tamam." yanıtını verdi.

Selçuk, "Okulların açıldığı ilk hafta görüşelim mi, okulu birlikte açalım mı" sorusunu yönelttiği öğrenciden "olur" yanıtını aldıktan sonra okulu Ayşe Betül ile birlikte açma sözü verdi.

Ayşe Betül de evde çok sıkıldığını, okula gitmek istediğini ifade ederek, "Tatil olsun istemiyorum. Okulu beraber açacağız. Çok mutluyum." diye konuştu.

Daha sonra öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Selçuk, kahvaltı sonrası bisiklet turuna devam etti.