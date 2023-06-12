Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'

Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında; şube müdürlüğü için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık içinse 57 kadro belirlendi. Bu kadrolar için başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs- 7 Haziran arasında tamamlandı. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, 9 Haziran'da ilan edildi.

"SINAV ÜCRETİ ALMAYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce adaylardan istenen sınav ücretinin alınmayacağını duyurdu. Bakan Tekin "Kılavuza göre; sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" dedi.

Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: DHA

