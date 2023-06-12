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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'

12.06.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu! 'Görevde yükselme sınavına gireceklerden sınav ücreti alınmayacak'

Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında; şube müdürlüğü için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık içinse 57 kadro belirlendi. Bu kadrolar için başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs- 7 Haziran arasında tamamlandı. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, 9 Haziran'da ilan edildi.

"SINAV ÜCRETİ ALMAYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce adaylardan istenen sınav ücretinin alınmayacağını duyurdu. Bakan Tekin "Kılavuza göre; sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" dedi.

Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: DHA

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