Milli Eğitim Bakanı Tekin, hastanede eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek karnelerini dağıttı

Bakan Tekin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik kurulan sınıftaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kurulan sınıfta öğrenciler ile bir araya gelen Tekin, onlarla sohbet ederek, istek ve önerilerini dinledi.

Tekin'in hastane sınıfındaki ziyaretine, eşi Ayşe Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel eşlik etti.

Öte yandan Bakan Tekin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bilkent Şehir Hastanesi'ndeyiz. Hastanede eğitim hizmeti alan, sağlık kuruluşlarımız bünyesinde öğrenimine devam eden öğrencilerimizin karne sevinciyle güne başladık. Öğrencilerimizin karnelerini dağıttık, sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler aldık, velilerimizle hasbihal ettik. Çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve geleceğe dair hayalleri biz eğitimciler için her şeyin üstündedir. Eğitim ailesi olarak her durum ve şartta her bir çocuğumuzu eğitimle buluşturma gayreti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönemde sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle çocuklar, iyi tatiller."