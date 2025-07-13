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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı tamamlandı! Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı tamamlandı! Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak

ÖABT, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 813 bina ve 13 bin 931 salonda uygulandı. Adaylara, sınava girdikleri alana göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi. ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik ve kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı tamamlandı! Sınav sonuçları 13 Ağustos ta açıklanacak 1

Toplam 307 bin 376 adayın başvurduğu ÖABT'de, emniyet görevlileri dahil 40 bin 820 kişi görev yaptı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

KADIN ADAYLAR ERKEK ADAYLARDAN DAHA FAZLA

MEB-AGS kapsamında ilk oturum olan AGS de bugün saat 12.05'te sona ermişti. Milli Eğitim Akademisine girecek öğretmen adaylarına yönelik ilk kez düzenlenen sınava bu yıl 411 bin 805 aday başvurdu. Başvuru yapan adayların 314 bin 150’si kadınlardan, 97 bin 655’i ise erkeklerden oluştu. AGS'ye 962, ÖABT'ye ise 615 engelli aday başvurdu. Bu adaylar için uygun sınav koşulları oluşturuldu ve engel durumlarına göre çalışma yapıldı. AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak. Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak. ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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