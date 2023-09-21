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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım Rennes formasıyla siftah yaptı! Fransız ekibi Avrupa'da farklı kazandı

21.09.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım’ın top koşturduğu Rennes, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rennes'in 3-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, Bertuğ 55. dakikada rakip fileleri havalandırarak siftah yaptı. İşte detaylar...

Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rennes
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UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk maçında milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın formasını giydiği Rennes, Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılarak gruplara 3 puanla başladı.

BERTUĞ SİFTAH YAPTI

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Müsabakaya 11’de başlayan Bertuğ, 55. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımın 3. golünü kaydetti. Rennes’ın diğer gollerini ise 1. dakikada Ludovic Blas ve 31. dakikada Adrien Truffert attı.

İLK AVRUPA MAÇINDA GOL

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Bertuğ Yıldırım, 70. dakikada yerini Amine Gouiri’ye bıraktı. Rennes ile 2. maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte yeni takımındaki ilk gol sevincini yaşadı. Bertuğ aynı zamanda kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında golünü kaydetmiş oldu.

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