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Milli futbolcu Burak Yılmaz'a Fransa'da büyük onur

11.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille forması altında gösterdiği performansla takımını adım adım şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, Fransa'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'a Fransa'da büyük onur

Fransa Ligue 1'in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille'de Burak Yılmaz fırtınası esiyor.

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Bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1'de en iyi futbolcu ödülüne aday gösterildi.

Paris Saint-Germain'den Neymar ve Mbappe, Lyon'dan Memphis Depay ve Monaco'dan Wissam Ben Yedder'le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz'ın Lille'in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
neymar ve mbappe varken burağa kupanın içine koyulduğu kartonunu verirler ancak
lille şampiyon olursa kesinlikle bu ödülü almalı. ama işte Türk olduğun için tekerine taş koyar bu soysuzlar
Balon dora aday olsun senden ıyisi yok kral

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