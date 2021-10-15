Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal kancası

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Real Madrid ve Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edilen Çağlar için Arsenal devreye girdi.

ARSENAL'IN HEDEFİ ÇAĞLAR

Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı stoperi Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.

ARSENAL ÇAĞLAR İÇİN İKİ KATINI VERECEK

Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a yaklaşık iki katı fiyatı yani 43 milyon Euro'ya mâl olacağı belirtildi.

DEĞERİ YÜKSELDİ

Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri yükseldi. Milli futbolcunun 40 milyon Euro olan piyasa değeri yüzde 12.5'lik bir artışla 45 milyon Euro'ya yükseldi.

BARCELONA VE REAL MADRİD'İN DE LİSTESİNDE

Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir La Liga takımları Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı.



