Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal kancası

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Real Madrid ve Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edilen Çağlar için Arsenal devreye girdi.
Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı stoperi Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.
Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a yaklaşık iki katı fiyatı yani 43 milyon Euro'ya mâl olacağı belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri yükseldi. Milli futbolcunun 40 milyon Euro olan piyasa değeri yüzde 12.5'lik bir artışla 45 milyon Euro'ya yükseldi.
Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir La Liga takımları Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı.
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