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Milli futbolcu Cengiz Ünder için Milan devrede!

22.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu Leicester City'de kiralık geçiren Cengiz Ünder için Milan iddiası ortaya atıldı. Roma, Cengiz Ünder'in fiyatını belirledi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder için Milan devrede!

Cengiz Ünder, yaz transfer dönemi öncesi İtalya Serie A ekibi Milan'ın gündemine geldi. Roma, Cengiz Ünder'in satışına izin vereceği bonservis bedelini belirledi.

CENGİZ ÜNDER, MİLAN'A TRANSFER OLACAK MI?

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Milan, Roma'ya dönmeye hazırlanan Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor. Milli futbolcuyu 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Başakşehir'den kadrosuna katan Roma, Cengiz Ünder'in bonservisi için en az 15 milyon Euro talep ediyor.

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"CENGİZ ÜNDER, MİLAN'A UYGUN"

İddiaya göre Cengiz Ünder'in bonservisini almayı düşünmeyen Leicester City, sezon sonunda milli futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Milan'ın oyuncu profiline uygun olduğu aktarılan Cengiz Ünder'in yıllık 2,5 milyon Euro maaşa evet diyeceği ifade ediliyor.

BU KEZ HAKAN ÇALHANOĞLU İLE BULUŞABİLİR

Eğer bu transfer gerçekleşir, Hakan Çalhanoğlu ise Milan ile sözleşmesini uzatırsa, iki milli futbolcumuz aynı takımda bir araya gelecekler. Bu yıl Leicester City formasıyla 19 maçta 2 gol ve 3 asist kaydeden Cengiz Ünder'in Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder İngiltere İtalya Milan Roma
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