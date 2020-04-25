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  4. Milli futbolcu Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek

Milli futbolcu Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek

İTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 08:56 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Milli futbolcu Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek

Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19’a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

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Merih Demiral juventus İtalya

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