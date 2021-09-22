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Milli futbolcu Ozan Tufan Premier Lig'e damga vurdu

22.09.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. Milli futbolcu, fit görüntüsüyle maça damga vurdu. Ozan Tufan'ın Watford'a transferi sonrasında 7 kilo verdiği Hollanda maçı öncesinde ortaya çıkmıştı.

Milli futbolcu Ozan Tufan Premier Lig'e damga vurdu

İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı. Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

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Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı. Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.


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İngiltere Ozan Tufan
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