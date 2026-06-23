Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler

Dünya Kupası'nda beklenen performansı sergileyemeyen ve ilk iki maçın ardından turnuvaya veda eden A Milli Takım'da gündem bu kez saha dışındaki gelişmeler oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun turnuva öncesinde futbolculara vaat ettiği villa hediyeleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLCULARDAN ORTAK TAVIR

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in Neo Spor ekranlarından aktardığı bilgilere göre A Milli Takım kadrosunda yer alan 26 futbolcu, Bodrum'da verilmesi planlanan villaları kabul etmeme konusunda fikir birliğine vardı. Oyuncuların bu kararlarını ABD ile oynanacak grup maçının ardından federasyon yönetimine iletmeyi planladıkları öne sürüldü.

Çelikler, “Ortada villa yok. Bargilya Köyü'nde imar izni problemi olan, sürekli mahkemelik olan bir arazi orası. İzin de çıkmadığı için Milli Takım'a villa vereceğim, diye kolaylaştırmak istendi.

İnşallah olmaz demiştim, çünkü orası kuş cenneti. Bodrum'u mahvedecekti! Çok mutlu oldum ki 26'da 26 yani tüm futbolcular, evet söyleyelim, demişler. Futbolcular, villaları istemediklerini ABD maçından sonra TFF’ye iletecekler. 26 futbolcunun tamamı villayı istemedikleri konusunda hem fikir." diyerek son dönemin tartışma konusu olan olaya dair bilgisini paylaştı.

VİLLA VAADİ GÜNDEM OLMUŞTU

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası bileti alınmasının ardından yaptığı açıklamada futbolculara Bodrum'da inşa edilecek villalardan hediye edeceğini duyurmuştu. Hacıosmanoğlu, söz konusu konutların maliyetinin şahsi olarak karşılanacağını belirtmiş ve bu açıklama uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.

PRİM KRİZİ İDDİASI

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarında kamp sürecine dair dikkat çeken detaylar da yer aldı. Futbolcuların bazı prim konularında belirsizlik yaşadığı, turnuva öncesinde konuşulan rakamlarla sonrasında açıklanan miktarlar arasında farklılık olduğu iddia edildi. Bu durumun takım içerisinde soru işaretlerine neden olduğu öne sürüldü. İşte Çelikler'in gündem olan o sözleri...

"İbrahim Hacıosmanoğlu, Kosova maçından sonra ‘Kişi başı 1 milyon euro prim’ diyor. Sonra İbrahim Bey, ‘Ben fazla söylemişim 500.000 euro olsun diyor. Bunun 250’si ABD’ye gidince, 250’si turnuva bitince’ diyor. Hem düşüş hem de taksit işi olunca bazı futbolculardan Hakan Çalhanoğlu’na ‘Kaptan sen bir şey demedin mi’ diyenler olmuş diye duymuştum. Böyle bir şey olmadığını söylediler. Ama şöyle bir şey olmuş. Çalışanlara çok az para kalmış.

Hakan Çalhanoğlu 150.000 euro, Merih Demiral 200.000 euro diğer futbolcular da 100.000 euro toplayıp ‘staff’a dağıtmışlar.

Bunu da ceplerinden vermişler. ‘Prim sorunu yoksa niye böyle oldu’ diye sordum. ‘Biz de anlamadık. Arizona kötü, otel kötü. Başka da bir sorun yok. Çok fazla anksiyete yaşadık’ dediler. Mentör, psikolog, psikiyatr götürmemişler. Arizona ile ilgili de madem kötüydü, cepten harcayıp başka yer götürülemez miydi?"

KAMP ŞARTLARI ELEŞTİRİLDİ

İddiaya göre futbolcular, Arizona kampındaki koşullardan da memnun değildi. Kamp ortamının beklentilerin altında kaldığı belirtilirken, yoğun baskı altında mücadele eden takımın yeterli psikolojik destek alamadığı da öne sürüldü. Oyuncuların yaşanan süreçte yüksek seviyede stres ve kaygıyla mücadele ettiği ifade edildi.

FUTBOLCULARDAN PERSONELE DESTEK

Öte yandan milli takımın önde gelen isimlerinin kamp çalışanlarına maddi destekte bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral başta olmak üzere bazı futbolcuların kendi primlerinden ayırdıkları miktarları ekip çalışanlarıyla paylaştığı öne sürüldü. Bu gelişmenin takım içerisindeki dayanışmanın bir göstergesi olduğu yorumları yapıldı.