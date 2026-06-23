SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddiaya göre milli futbolcuların tamamı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce söz verdiği Bodrum'daki villa hediyesini kabul etmeme konusunda ortak karar aldı.

Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler
Burak Kavuncu

Dünya Kupası'nda beklenen performansı sergileyemeyen ve ilk iki maçın ardından turnuvaya veda eden A Milli Takım'da gündem bu kez saha dışındaki gelişmeler oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun turnuva öncesinde futbolculara vaat ettiği villa hediyeleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLCULARDAN ORTAK TAVIR

Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler 1

Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in Neo Spor ekranlarından aktardığı bilgilere göre A Milli Takım kadrosunda yer alan 26 futbolcu, Bodrum'da verilmesi planlanan villaları kabul etmeme konusunda fikir birliğine vardı. Oyuncuların bu kararlarını ABD ile oynanacak grup maçının ardından federasyon yönetimine iletmeyi planladıkları öne sürüldü.

Çelikler, “Ortada villa yok. Bargilya Köyü'nde imar izni problemi olan, sürekli mahkemelik olan bir arazi orası. İzin de çıkmadığı için Milli Takım'a villa vereceğim, diye kolaylaştırmak istendi.

İnşallah olmaz demiştim, çünkü orası kuş cenneti. Bodrum'u mahvedecekti! Çok mutlu oldum ki 26'da 26 yani tüm futbolcular, evet söyleyelim, demişler. Futbolcular, villaları istemediklerini ABD maçından sonra TFF’ye iletecekler. 26 futbolcunun tamamı villayı istemedikleri konusunda hem fikir." diyerek son dönemin tartışma konusu olan olaya dair bilgisini paylaştı.

VİLLA VAADİ GÜNDEM OLMUŞTU

Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler 2

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası bileti alınmasının ardından yaptığı açıklamada futbolculara Bodrum'da inşa edilecek villalardan hediye edeceğini duyurmuştu. Hacıosmanoğlu, söz konusu konutların maliyetinin şahsi olarak karşılanacağını belirtmiş ve bu açıklama uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.

PRİM KRİZİ İDDİASI

Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler 3

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarında kamp sürecine dair dikkat çeken detaylar da yer aldı. Futbolcuların bazı prim konularında belirsizlik yaşadığı, turnuva öncesinde konuşulan rakamlarla sonrasında açıklanan miktarlar arasında farklılık olduğu iddia edildi. Bu durumun takım içerisinde soru işaretlerine neden olduğu öne sürüldü. İşte Çelikler'in gündem olan o sözleri...

"İbrahim Hacıosmanoğlu, Kosova maçından sonra ‘Kişi başı 1 milyon euro prim’ diyor. Sonra İbrahim Bey, ‘Ben fazla söylemişim 500.000 euro olsun diyor. Bunun 250’si ABD’ye gidince, 250’si turnuva bitince’ diyor. Hem düşüş hem de taksit işi olunca bazı futbolculardan Hakan Çalhanoğlu’na ‘Kaptan sen bir şey demedin mi’ diyenler olmuş diye duymuştum. Böyle bir şey olmadığını söylediler. Ama şöyle bir şey olmuş. Çalışanlara çok az para kalmış.

Hakan Çalhanoğlu 150.000 euro, Merih Demiral 200.000 euro diğer futbolcular da 100.000 euro toplayıp ‘staff’a dağıtmışlar.
Bunu da ceplerinden vermişler. ‘Prim sorunu yoksa niye böyle oldu’ diye sordum. ‘Biz de anlamadık. Arizona kötü, otel kötü. Başka da bir sorun yok. Çok fazla anksiyete yaşadık’ dediler. Mentör, psikolog, psikiyatr götürmemişler. Arizona ile ilgili de madem kötüydü, cepten harcayıp başka yer götürülemez miydi?"

KAMP ŞARTLARI ELEŞTİRİLDİ

Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler 4

İddiaya göre futbolcular, Arizona kampındaki koşullardan da memnun değildi. Kamp ortamının beklentilerin altında kaldığı belirtilirken, yoğun baskı altında mücadele eden takımın yeterli psikolojik destek alamadığı da öne sürüldü. Oyuncuların yaşanan süreçte yüksek seviyede stres ve kaygıyla mücadele ettiği ifade edildi.

FUTBOLCULARDAN PERSONELE DESTEK

Milli futbolculardan dikkat çeken villa hamlesi! ABD maçı sonrası bildirecekler 5

Öte yandan milli takımın önde gelen isimlerinin kamp çalışanlarına maddi destekte bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral başta olmak üzere bazı futbolcuların kendi primlerinden ayırdıkları miktarları ekip çalışanlarıyla paylaştığı öne sürüldü. Bu gelişmenin takım içerisindeki dayanışmanın bir göstergesi olduğu yorumları yapıldı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland'dan Senegal'e resital“Özel plan gerekmiyor” demişti! Haaland'dan Senegal'e resital
Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem! ''Ah Sergen Yalçın ya…"Ece Erken'den Sergen Yalçın'a sitem! ''Ah Sergen Yalçın ya…"
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Serdar Ali Çelikler milli takım tff villa İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Barış Boyun çetesinin işleyişi: Avukat ve para ağı ifşa edildi

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Özgür Özel'in yeni kuracağı partinin ismi hazır!

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Daha 17'nin Nuray'ının pozları sonrası yaşı merak edildi

Daha 17'nin Nuray'ının pozları sonrası yaşı merak edildi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

Kilosu 7 bin TL'den satılacak: 'Bu zam gerekliydi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.