Milli güreşçi Kayaalp'in hedefi Karelin'e ait rekoru kırmak

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Rıza Kayaalp, Türkiye'de en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elinde bulundurduğunu anımsattı.

MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP 10. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Rıza Kayaalp, eski Rus güreşçi Aleksandr Karelin'e ait rekoru kırabileceğini vurgulayarak, "Karelin, grekoromen stilde 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırmak. Taha Akgül serbest stilde bu büyük başarıyı yakaladı. 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon olan isim oldu. Onunla ne kadar gurur duysak az. Bende Karelin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA TEK HEDEFİM ALTIN MADALYA"

Rıza Kayaalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya haricindeki diğer sonuçların kendisinde hayal kırıklığına neden olacağını belirtti.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak için elinden geleni yapacağını aktaran Rıza, şunları kaydetti: