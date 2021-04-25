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Milli güreşçi Kayaalp'in hedefi Karelin'e ait rekoru kırmak

25.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez şampiyonluğa ulaşan milli güreşçi Kayaalp, gözünü ünlü güreşçi Karelin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırmaya dikti.

Milli güreşçi Kayaalp'in hedefi Karelin'e ait rekoru kırmak

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Rıza Kayaalp, Türkiye'de en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elinde bulundurduğunu anımsattı.

MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP 10. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Rıza Kayaalp, eski Rus güreşçi Aleksandr Karelin'e ait rekoru kırabileceğini vurgulayarak, "Karelin, grekoromen stilde 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırmak. Taha Akgül serbest stilde bu büyük başarıyı yakaladı. 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon olan isim oldu. Onunla ne kadar gurur duysak az. Bende Karelin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA TEK HEDEFİM ALTIN MADALYA"

Rıza Kayaalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya haricindeki diğer sonuçların kendisinde hayal kırıklığına neden olacağını belirtti.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak için elinden geleni yapacağını aktaran Rıza, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta da altın madalya almaktır. Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. Allah nasip ederse tek hedefim o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. İnşallah altın madalya için elimden geleni yapacağım. Sonrasında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni rekorlar için mindere çıkacağım."

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, 4 dünya, 10 Avrupa, 2 de Akdeniz oyunları şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca ikişer dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile 1 kez de Avrupa ikinciliği bulunan Rıza, 2019 yılında Çin'de düzenlenen askeri olimpiyat oyunlarında da altın madalya kazandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Taha Akgül ve Rıza Kayaalp son dönemlerde yetişmiş en iyi güreşçiler. Başarıları daim olsun ve sırtları yere gelmesin inşallah
Alexsander Karelin sadece güreşin değil bütün spor dallarında yarışan sporcular içinde belki ilk 3 e girecek kadar büyük bir sporcuydu.Mesela Pele,Jordan,Woods gibi bir elin parmakları ile sayılabileceklerden.Bütün spor hayatı boyunca 887 maçta 2 kere yenildi ilki çok genç 17 yaşında onu saymazsak tek mağluniyetini son maçında olimpiyat finalinde hakemlerin çok yanlı tutumu ile 1-0 ile aldı.3 olimpiyat 9 dunya 12 avrupa şampiyonlugu.ama en önemlisi inanılmaz düzgün karakterli mutevazi biri olması ayrıca da çocuk psikolojisinde profesörlüğü olan entelektüel biri.öyle adam zor gelir

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