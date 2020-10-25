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Milli judocu Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da milli judocu Vedat Albayrak finalde Kanadalı rakibi Antoine Valois-Fortier'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli judocu Vedat Albayrak'tan Macaristan'da altın madalya

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Grand Slam müsabakasında erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak finalde Kanadalı rakibi Antoine Valois-Fortier'i ipponla yenerek birincilik kürsüsündeki yerini aldı.

Turnuvanın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak; ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci müsabakasında Özbek Kamoliddin Rasulov'u, üçüncü turda Moldovalı Catalin Marian'ı altın skorda, çeyrek finalde Avusturyalı Shamil Borchasvili'yi ve yarı finalde Rus Khasan Khalmurzaev'i sürenin son altı saniyesinde ipponla yenerek finalist oldu.

Öte yandan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ilk turu bay geçti. İkinci turda Azerbaycanlı Telman Valiyev'i ipponla yenen Bilal Çiloğlu üçüncü tura yükseldi. Bilal Çiloğlu, bu turda İsviçreli Nils Stump'a yenildi. 81 kilodaki diğer milli judocu Muhammed Mustafa Koç ilk turu bay geçti. Muhammed Mustafa, ikinci maçında Moğol Saeid Mollaei'ye kaybetti. Kadınlar, 63 kiloda Minel Akdeniz ilk turda Hollandalı rakibine mağlup oldu.

Budapeşte Grand Slam müsabakalarının son gününde yarın tatamiye çıkacak judocular ise şöyle:

+78 kiloda Kayra Sayit (1. tur bay), 100 kiloda Mert Şişmanlar (1. tur Macar Peter Kordely), +100 kiloda Cemal Erdoğan (1. tur Azerbaycanlı Ushangi Kokauri)

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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