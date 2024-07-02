Milli maç öncesi olay yaratan ifadeler! "Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Milli Takımımızın Yunus Akgün tercihini eleştiren Aykut Kocaman, "İsim vermek istemiyorum ama Yunus Akgün oynamamalıydı. Cenk Tosun ya da Semih Kılıçsoy oynamalıydı. Yunus Akgün'ü neden ikinci maçta oynatmadı? Takımı yönetenler lütfen Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler." dedi.
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih Özcan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper