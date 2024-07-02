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Milli maç öncesi olay yaratan ifadeler! "Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.07.2024 16:52
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EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale çıkma maçı öncesi tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'dan flaş ifadeler kullanıldı.

Milli maç öncesi olay yaratan ifadeler! "Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

AYKUT KOCAMAN'DAN SALVOLAR

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Milli Takımımızın Yunus Akgün tercihini eleştiren Aykut Kocaman, "İsim vermek istemiyorum ama Yunus Akgün oynamamalıydı. Cenk Tosun ya da Semih Kılıçsoy oynamalıydı. Yunus Akgün'ü neden ikinci maçta oynatmadı? Takımı yönetenler lütfen Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler." dedi.

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih Özcan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman euro 2024
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