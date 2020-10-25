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  4. Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 7. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 7. oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da koşulan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 12. ayak yarışında 7. oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 7. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yarış, 5,1 kilometre uzunluğa sahip MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull KTM Tech 3 takımıyla şampiyonada boy gösteren milli sporcu Deniz Öncü, 18. cepten start aldı.

Üst sıralarda yer almak için mücadele eden 17 yaşındaki genç milli motosikletçi, 19 turluk yarışta iyi bir performans göstererek mücadeleyi 7. sırada bitirdi.

Yarışta kazandığı 9 puanla Deniz Öncü, genel klasmanda 19. sırada yer alıyor. Yarışı Leopard Racing takımından İspanyol Jaume Masia kazandı.

Deniz Öncü, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Aslında, hafta sonuna hızlı ve tutarlı tur süreleriyle iyi bir başlangıç ​​yaptık. Ancak maalesef sıralamada bir karışıklık yaşadım. Yarışa 18. cepten start aldım. Bu da yarışta yapacak çok işim olduğu anlamına geliyordu. Yarışın kendisi gerçekten zordu, çünkü çok sayıda mücadele vardı. Ama sonunda 7. sıraya çıkmayı başardım. Ödül podyumu o kadar yakındı ki, sadece 0,5 saniye ile kaçırdım. Ama Valencia'da tekrar deneyeceğim." diye konuştu.

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